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27 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Filistin: Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz

27 Ağustos 2024, Salı 13:23
Filistin yönetimi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." açıklaması yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.

Bu arada Filistin Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki kışkırtıcı çağrısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır." ifadeleri yer aldı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia ederek, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Suudi Arabistan ve BAE, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını kınadı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi.

İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.

Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.

AA

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  • İMDAT SU

    27.8.2024 17:28:09

    Binlerce masum insan (birilerinin emellerine ulaşmaları için ) aylardır ölüyorken nerelerdesin "sözüm ona" Filistin İradesi?! Neredeyse Gazze'yi ,Filistin'i haritadan silecekler.... Kalkmışsın "Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." diyorsunuz.... Ölen bu masumlar ne olacak? Madem engelleyecek gücünüz vardı neden izin verdiniz bunca masumun ölümüne?.. Samimi değilsiniz. Ne Filistin yönetimi ne de Hamas.

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