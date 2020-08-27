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27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Filistin meselesi en temel mesele

27 Ağustos 2020, Perşembe
ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH, AMMAN’DA DÜZENLENEN ÜÇLÜ ZİRVE’DE KONUŞTU: FİLİSTİN MESELESİ HALEN BÖLGENİN EN TEMEL MESELESİDİR. ÜRDÜN, İSRAİL İŞGALİNİN SON BULDUĞU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN VE 4 HAZİRAN 1967 SINIRLARI ÇERÇEVESİNDE BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN TESİS EDİLMESİNDEN YANADIR.”

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin halen bölgenin temel meselesi olduğunu belirterek, “Ürdün, İsrail işgalinin son bulduğu iki devletli çözümden ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin tesis edilmesinden yanadır.” dedi.

Ürdün’ün başşehri Amman’da, Kral 2. Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katıldığı “Üçlü Zirve” sona erdi.      

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Abdullah, dünyanın ve bölgenin olağanüstü şartlar yaşadığını, bölgedeki dış müdahalelerin ve olayların hız kazandığı bir dönemde sağlam koordinasyon ve ortak eylem gerektiğini söyledi.

Ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu kaydeden Abdullah, “Filistin meselesi halen bölgenin temel meselesidir. Ürdün, İsrail işgalinin son bulduğu iki devletli çözümden ve 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin tesis edilmesinden yanadır.” ifadelerini kullandı.      

 “Bölgenin yeni savaşlara ihtiyacı yok”      

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, ülkesinin üç ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırma konusundaki istekliliğini dile getirerek, Filistin meselesinin çözümünün bütün bölgede olumlu etkileri olacağını belirtti.      

Irak Başbakanı Kazımi ise, bölgenin yeni savaşlara ve yeni anlaşmazlıklara ihtiyacı olmadığını ifade ederek, “Aksine hepimiz barışı temin etmek ve halklarımızın güvenlik ve istikrarını sağlamak için yan yana duruyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.      

Sonuç bildirgesinde “Filistin meselesine” vurgu      

Katılımcı üç ülke arasındaki ekonomik işbirliği, ticarî ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmelerin ele alındığı “Üçlü Zirve”nin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.      

Bildirgede, Filistin meselesinin bölgenin temel meselesi olduğu, çatışmaların uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde çözülmesi gerekliliği ile özellikle Suriye, Libya ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.      

 Sonuç bildirgesinde ayrıca Mısır’ın su güvenliğinin Arap ulusunun ayrılmaz bir güvenlik meselesi olduğu, sorunun uluslararası hukuk temelinde âdil ve dengeli bir anlaşmayla çözülmesi gereğinin altı çizildi.        

Amman’da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen zirvenin ilki Mart 2019’da Mısır’da, ikincisi ise Eylül 2019’da ABD’de düzenlenmişti.

AA

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