Filistin olmadan barış olmaz

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne (İTT) Zirvesi’nin Filistin’in tutumunu benimsemesi üzerine “Barışın yolu çok nettir adresi ise hayali anlaşmalar ve değersiz ekonomik projeler değil meşrÛ Filistin yönetimidir” dedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “Arap Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilâtı (İTT) Zirvesi’nin Filistin’in tutumunu benimsemesi, ABD ve İsrail yönetimlerine açık bir mesaj gönderdi.” ifadesini kullandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre Filistin yönetimi, Mekke’de düzenlenen Arap Zirvesi ve İİT 14. İslâm Zirvesi’nde alınan kararların, Filistin dâvâsını tasfiye etme girişimlerine ve komplolara karşı koyan Filistin’in tutumunun zaferini teşkil ettiğini açıkladı. Haberde görüşlerine yer verilen Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de “Arap Zirvesi ve İİT Zirvesi’nin Filistin’in tutumunu benimsemesi, ABD ve İsrail yönetimlerine açık bir mesaj gönderdi.” ifadesini kullanarak, “Herkesin şunu anlaması gerekir: barışın yolu çok nettir adresi ise hayali anlaşmalar ve değersiz ekonomik projeler değil meşrû Filistin yönetimidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslar arası hukuka uyalım

Nebil Ebu Rudeyne ayrıca zirvelerde alınan kararlarla, “barışı sağlamanın tek yolunun uluslar arası kararların uygulanması ve Filistinlilerin 1967 sınırlarında başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma haklarıyla uyuşmayan bütün anlaşmaları reddetmek” olduğu mesajı verildiğini kaydetti. Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke’de düzenlenen 14. İİT Olağan Zirvesi’nin kapanış bildirgesinde, Filistin’e yönelik mesajlara ağırlık verildi.