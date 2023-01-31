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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Filistin Sağlık Bakanlığı: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki ''en kanlı ay'' oldu

31 Ocak 2023, Salı 05:30
Filistin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bu ay, 2015'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay oldu. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 8'i çocuk, biri yaşlı kadın olmak üzere 35 Filistinli öldü. Filistinlilerin özellikle vücutlarının üst kısmı ve başları hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e kim hesap soracak?

 

Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bu kentte toplam 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü.

AA

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