Filistin Sağlık Bakanlığı: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki ''en kanlı ay'' oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bu ay, 2015'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay oldu. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 8'i çocuk, biri yaşlı kadın olmak üzere 35 Filistinli öldü. Filistinlilerin özellikle vücutlarının üst kısmı ve başları hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e kim hesap soracak? Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bu kentte toplam 20 kişinin öldüğü ifade edildi. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.