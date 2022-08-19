Filistin STK’larına AB desteği sürecek

AB: Filistinli STK’lerin birliğin fonlarını kötüye kullandığı iddiaları kanıtlanmadı.

Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi Ofisi, İsrail’in mühürlediği Filistinli sivil toplum kuruluşlarının (STK) birliğin fonlarını kötüye kullandığı iddialarının “kanıtlanmadığını” ve Filistinli sivil toplum örgütlerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Ofisten, AB temsilcilerinden oluşan bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan ve mülklerine el konan 7 STK’yı ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Filistinli bazı sivil toplum örgütlerinin, AB fonlarını kötüye kullandığına dair ortaya atılan iddialar doğrulanmadı.” değerlendirmesinde bulunuldu. Ofisin açıklamasında, AB’nin, uluslararası hukukun yanında olmayı, uluslararası hukuk, insan hakları ve demokratik değerlerin geliştirilmesinde rol oynayan sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.