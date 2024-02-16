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16 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Filistin, UAD konusunda iyimser

16 Şubat 2024, Cuma 17:54
Filistin Dışişleri Bakanı’nın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail işgalinin mahiyeti konusunda Filistin’in lehine tavsiye niteliğinde bir görüş sunacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Avadallah, Uluslararası Adalet Divanı’nın, 19 Şubat’ta başlaması beklenen duruşmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. “Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı tedbirlerin hukuki yönde ilerlemesi ve uluslararası hukukla uyumlu” olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Avadallah, karardan sonra büyük bir mücadele başlayacağını çünkü bunun Filistin’e İsrail’in yaptıklarından dolayı ülkelere sorumluluk yüklemek için yeni araçlar sağlayacağını belirtti.

AA

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