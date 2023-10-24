Almanya'da yaşayan 100'ü aşkın Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanı, ülkede Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Alman Tageszeitung (taz) gazetesinde yayımlanan mektupta, 100'den fazla Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanı, barış ve ifade özgürlüğü çağrısında bulundu.

Mektupta, "Biz, aşağıda imzası bulunan ve Almanya'da yaşayan Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanları bu mektupla, bu ay İsrail ve Filistin'de meydana gelen korkunç şiddet olaylarının ardından demokratik kamuoyuna yönelik rahatsız edici önemleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Almanya genelinde eyalet ve kent yönetimlerinin Filistin yanlısı gösterileri yasakladığına işaret edilen mektupta, "Bu baskılar, aynı zamanda 'Irkçılığa Karşı Gençlik' ve 'Orta Doğu'da Şiddete Karşı Berlinli Yahudiler' gibi gösterileri de cezalandırıyor." denildi.

Mektupta, İsrailli Yahudi bir kadının ülkesinin yürüttüğü savaşı kınayan bir pankart taşıdığı için gözaltına alındığı belirtilerek, polisin bu kararlar için inandırıcı savunma sunmadığı belirtildi.

Polisin, Yahudi gruplar tarafından düzenlenen toplantıların yasaklanması da dahil olmak üzere hemen hemen tüm iptal kararlarına halkı kışkırtıcı, antisemittik sloganların atılmasının doğrudan tehlike oluşturabileceği gerekçe gösterdiği aktarılan mektupta, bu iddiaların "İsrail'e yönelik eleştirileri de içerebilecek meşru ve şiddet içermeyen siyasi görüşleri bastırmaya hizmet ettiği" kaydedildi.

Mektupta, "keyfi kısıtlamalara karşı direnme girişimlerinin ayrım gözetilmeyen şiddetle karşılandığı" aktarılarak, Almanya'nın çeşitli bölgelerinde göçmen kökenli kişilerin hedef alındığı, çoğu zaman "uydurma" bahanelerle sivillerin taciz edildiği, gözaltına alındığı ve darbedildiği belirtildi.

Okullarda Filistin bayraklarının ve Filistin sembolize eden poşu takmanın yasaklandığı anımsatılan mektupta, bu sivil hak ihlallerinin Almanya'nın kültürel elitleri arasında tepkiye neden olmadığına dikkati çekildi.

Mektupta, "Biz Yahudiler olarak ırkçı şiddetin bu bahanelerini reddediyoruz ve Arap, Müslüman ve özellikle Filistinli komşularımızla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.

Yahudi aydınlar, mektupta, Almanya'yı, anayasada yer alan ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı konusundaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Berlin polisi, 11 Ekim'den beri Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin vermeyerek, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." açıklamasında bulunmuştu.