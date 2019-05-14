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Filistinli Büyükelçi: Trump su ve havamızı kesebilseydi onu da keserdi

14 Mayıs 2019, Salı 15:20
Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi, Filistin davasının sadece vatan değil aynı zamanda kimlik ve din mücadelesi olduğunu söyledi.

Nekbe'nin 71. yılı münasebetiyle Tahran'daki elçilik binasında basın toplantısı düzenleyen Zavavi, Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsra ve Miraç hadisesinin Kudüs'te gerçekleştiğine, İslam aleminin üçüncü harem-i şerifi Mescid-i Aksa'nın ve çok sayıda sahabe mezarının yine bu kutsal şehirde bulunduğuna işaret eden Zavavi, "Filistin davası sadece vatan mücadelesi değildir, aynı zamanda bir kimlik ve din mücadelesidir." dedi.

Nekbe'nin Filistin'in kaybedildiği ve Filistin toprakları üzerinde İsrail'in devletini kurduğu gün olduğunu belirten Zavavi, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinin hakikatini anlamak istiyorsak şunu söylemeliyiz; bir zamanlar tek bir devletimiz (Osmanlı) vardı ve şimdi ondan yoksunuz. Bugün 60 Müslüman ülkesi ve sadece İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bizi bir araya getiriyor. Diğer taraftan güçlerimizi birbirimize karşı kullanıyoruz. İİT'de alınan kararlar da günlük gelişmelere çare olamıyor."

"ABD'nin uluslararası siyonizmle stratejik ittifakı var"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan plan kapsamındaki tüm kararları reddettiklerini yineleyen Zavavi, "İsrail ile dost olan kişi bizim için güvenilir değildir. Trump Golan Tepeleri'ni de İsrail'e verdi. Filistinliler olarak güçlerimizi birleştirmekten başka çaremiz yok. Yüzyılın Anlaşmasını boşa çıkarmak için birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Asıl büyük hedefin "Büyük İsrail" projesi olduğunu söyleyen Zavavi, bunun Sina Çölü, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin uluslararası siyonizmle stratejik bir ittifakı var. Trump, yönetime geldiğinde İsrail lehine kararlar almaya başladı ve Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etti. Yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye verilen yardımları ve hastaneler için verilen 25 milyon doları kesti. Trump su ve havamızı kesebilseydi onu da keserdi. İsrail'i kurmak isteyen düşman bizimle nasıl barış yapar?"

Norveç'in başkenti Oslo'da 20 Ağustos 1993'te imzalanan anlaşmaya göre, 1999'da Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine dikkati çeken Zavavi, "Yahudiler bize yalan söyledi. Oslo imzalandığında 100 bin Yahudi yerleşimci vardı ve 10 yerleşim yeri bulunuyordu ancak bugün 1 milyona yakın Yahudi yerleşimci ve 30 yerleşim yeri kurulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

AA

Etiketler: filistin
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