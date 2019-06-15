Filistinli çocuklar babalar gününü kutlayamıyor

Filistin ve İsrail’de babaları vefat eden 2 bin 406 çocuk, babalarının Babalar Günü’nü kutlayamıyor.

İzdihar Filistin Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Naim Abu Riash’ın verdiği bilgiye göre, İkinci İntifada’nın başlangıcı olan 28 Eylül 2000’den bugüne kadar, 2 bin 172 Filistinli çocuk ve 134 İsrailli çocuk iki taraf arasında çıkan çatışmalarda vefat etti. Aynı dönemde 9 bin 914 Filistinli ve bin 267 İsrailli öldü. 101 bin 558 Filistinli ve 11 bin 962 İsrailli de yaralandı. Binlerce kişi engelli kaldı. Savaşın kazananının olmadığını insanlığın kaybettiğini vurgulayan İzdihar Filistin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Naim Abu Riash, buruk da olsa Babalar Günü’nü kutlayarak, savaşların ve çatışmaların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu. Dış Haberler Servisi Haber Merkezi

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