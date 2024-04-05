Filistinli çocuklardan hiç bahsetmedi!

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, BM Genel Sekreteri Guterres’in “silahlı çatışmalarda çocuklar” konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’yı Filistinli çocuklardan hiç bahsetmemesiyle eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “silahlı çatışmalarda çocuklar” konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, dünya genelinde uluslararası insancıl hukuka yönelik bariz ihmallerin artmaya devam ettiğini belirtti. Gamba, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan, “Çocuklar ve Silahlı Çatışma: Çocukların İnsani Yardım Erişiminin Reddedilmesinin Sonuçlarının Ele Alınması” başlıklı toplantıda konuştu. İnsani yardıma erişimin engellenmesinin çocukların refahı ve gelişimi üzerinde uzun süreli etkileri olduğuna işaret eden Gamba, tüm tarafları özellikle çocuklara yönelik güvenli, zamanında ve engelsiz insani erişime izin vermeye çağırdı.

Dikkatli dinledim, bahsetmedi

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama konuşmasında, “Virginia Gamba’nın verdiği brifingi çok dikkatli dinledim. Gazze’deki çocukların içinde bulunduğu vahim durum hakkında tek bir söz söylenmemiş olmasına hayret ettim.” ifadesini kullandı. Bendjama, Konsey’de konuşulan konuya önem verdiklerini kaydederek, insani yardım erişiminin engellenmesi sonucu Gazze’de çocukların vahim insani durumun ortasına bırakılmasının bunun en canlı örneği olduğunu vurguladı. Filistin’deki “işgalci İsrail gücünün” aylarca kasıtlı olarak insani yardımlara erişimi engellediğini vurgulayan Bendjama, “Bu da korkunç insani sonuçlara, özellikle de çocukların yetersiz beslenme, açlık ve sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle ölmesine neden oluyor. Hayatta kalacak olanlar da ömür boyu acısını çekecek, normal şekilde büyüyüp gelişemeyecek.” dedi.