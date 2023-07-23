Filistinli çocukları Yahudileştirme planı

5 bin 200 Kudüslü öğrenci, üniversitelerini ve gelecekteki akademik yönelimlerini seçmek için ‘Tevcihi’ adı verilen lise diplomasının alındığı sınavın sonuçlarını beklerken, İsrail Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet), Kudüs Belediyesi ve Kudüs Bakanlığı ile birlikte, 2024-2028 yılları arasında Doğu Kudüs’ü geliştirmek için yeni beş yıllık bir planın önemli bir maddesini iptal etmemeleri için Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e baskı yapıyor.

Plan, Kudüslü gençleri İsrail’deki yüksek öğrenim kurumlarında okumaya teşvik ediyor ve Filistinli öğrencilere burs ve üniversiteye hazırlık için 450 milyon şekel (128 milyon dolar) tahsis ediyor. Haaretz gazetesine göre Şin Bet, planın ‘Doğu Kudüs’teki eğitim sistemini İsraillileştirmek için önemli’ olduğunu ve ‘terör eylemlerini gerçekleştirmek için teşvikleri azaltacağını’ söylüyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, İsrailliler, Bezalel Smotrich’in Kudüslü gençleri İsrail’deki yüksek öğrenim kurumlarında okumaya teşvik eden maddeyi iptal etme tehdidinin ciddi olduğunu söylüyorlar. Haber Merkezi

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