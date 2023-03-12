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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Filistinli gruplar "Cenin Ulusal Bildirisini" kamuoyuna duyurdu

12 Mart 2023, Pazar 09:40
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda, ulusal kurumlar ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlendi.

Konferansın koordinatörü Remzi Feyyad, yaptığı açıklamada, Filistinli karar alıcıların, sağcı İsrail hükümetiyle mücadelede birlikte adım atmalarını sağlayacak resmi bir bildiriyi açıklamak için bu konferansı düzenlediklerini belirtti.

Filistinli grupların temsilcilerinden konferansa katılanların bildiri üzerinde anlaştığını kaydeden Feyyad, Hamas ve İslami Cihad'ın konferansa katılmadığını ancak bildirinin birer nüshasının bu hareketlere de gönderileceğini dile getirdi.

Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi olması hasebiyle FKÖ'ye iade-i itibar edilmesinin önemine işaret edilen bildiride, Filistinli grupların genel sekreterlerinin bir araya gelmesi ve siyasi liderliğin harekete geçirilerek ortak bir mücadele programı hazırlaması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Siyonist ırkçı projeye karşı uluslararası forumlarda ve hukuki platformlarda siyasi ve yasal bir mücadele hali ilan edilmesi, direniş ve mücadeleyi destekleme programı çerçevesinde Filistinlilerin yönetimini üstlenecek ulusal birlik hükümeti kurulması, Gazze'deki ablukanın yükünü de hafifletecek şekilde tüm sektörlerde ekonomik, ulusal ve sosyal dayanışma girişiminin başlatılması gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in politikalarının deşifre edilmesi, işlediği suçların hesabının sorulması, işgalle mücadelede uluslararası bir güç oluşturulması, insan hakları örgütlerinin, İsrail'in ihlallerini ortaya çıkarmadaki rolünün desteklenmesi ve uluslararası toplumdan İsrail'i apartheid rejimi olarak tanıması istendi.

AA

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