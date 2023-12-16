"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

16 Aralık 2023, Cumartesi 14:51
BM Genel Sekreteri Guterres, "Gerçekten Filistinli mülteciler, benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor. BM sistemi, onları desteklemek için elinden geleni yapıyor." dedi.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan "Küresel Mülteci Forumu 2023"ün kapanış oturumuna çevrim içi katıldı.

Burada yaptığı konuşmada BMMYK ve İsviçre'ye programı düzenledikleri için teşekkür eden Guterres, mültecileri desteklemek için toplantıya katılan paydaşları da takdir etti.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı sırada sayısız mülteciyle buluştuğunu belirterek, bunların bir çoğunun istismara ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

Mültecileri birçok ülkenin misafirperverlikle karşıladığına tanık olduğunu dile getiren Guterres, "Çoğu zaman aksi yönde iç baskılar olmasına rağmen hükümetlerin (mülteciler için) cesurca uluslararası koruma standartlarını desteklediğini ve sığınma hakkı sağladığını gördüm." dedi.

Guterres, mültecilerin de ev sahibi ülkelere uyum sağladığını ve destek verdiğini vurgulayarak, bu deneyimlerinin, mültecileri her adımında korumanın ve desteklemenin ahlaki ve ekonomik bir zorunluluk olduğuna dair inancını güçlendirdiğini ifade etti.

Bu forumun yoğun siyasi bölünme, çatışma ve iklim felaketiyle dolu bir yılın sonunda yapıldığına işaret eden Guterres, "Bu yıl rekor sayıda insanın şiddetten, güvensizlikten ve tehlikeden kaçarak evlerinden uzaklaştırıldığı bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Gazze'de tanık olunan büyük yıkımın yanı sıra Sahel'den Afganistan'a, Suriye'den Yemen'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Myanmar'a ve Somali'ye kadar yerinden edilmelerin yaşandığını belirterek, "Gerçekten Filistinli mülteciler, benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor. BM sistemi, özellikle kardeş kuruluşumuz Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla onları desteklemek için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Dünya genelinde yaşanan "insani kabuslar" nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 114 milyona ulaştığına dikkati çeken Guterres, bunların içinde 36 milyon mültecinin bulunduğunu söyledi.

Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu asla unutmamalıyız; bu istatistikler hayalleri ve umutları olan insanları, becerileri ve fikirleri olan kadınlar ve erkekleri, planları ve azimleri olan çocukları temsil ediyor. Bu kişiler, insanlık ailesinin her üyesiyle aynı haklara sahip. Onlar, güvenlik, yiyecek, su, barınma, kıymet verilmeyi ve iyi bir gelecek için her şansı hak ediyor. Ancak bu forum sırasında da duyduğunuz gibi mültecileri desteklemeye yönelik kaynaklar, özellikle de mültecilerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmaya ve onları ağırlamaya devam eden küresel güneyde büyük bir baskı altında. Mültecilere yönelik koruma ve yardım, bir piyango ya da coğrafi konumlarına bağlı olarak birkaç ülke ve topluluğa düşen orantısız bir yük olmamalı. Bu, tüm insanlığın paylaştığı bir yükümlülük."

Mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönebilmesi için barışın koşullarını oluşturmanın önemine işaret eden Guterres, katılımcıların, mültecilerin ihtiyaçları etrafında bir araya gelerek sıkıntılı bir yılda umut ışığı olmaya çalıştığını kaydetti.

Guterres, ülkelere, 2024 ve sonrasında mültecilere hayatlarını güvenli ve onurlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olmaları çağrısında bulunarak, bu ortak sorumluluğun hep birlikte yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

13 Aralık'ta başlayan Küresel Mülteci Forumu sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

    Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

    İsrail askerleri haddini aştı

    Hakemler maçlara çıkacak

    ABD: Kısa kesin

    Mevlana’ya gelenlere çorba ikramı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti

    Müslümanlar, bilimin gelişiminde rol oynadı

    Tünellerin tuzlu suyla doldurulması ciddi zarar

    İsrail 3 bin 714 öğrenciyi öldürdü

    Gazze’de insanî yardım çökmek üzere

    Dolar ve enflasyon düştü faiz arttı

    Ukrayna AB yoluna girdi

    Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

    AYM’den ‘yetkini aşma’ iptali

    Bitmez’in ölümüyle Saadet Partisi grubu düştü

    Batı Şeria da işgal altında

    Konut satışı % 20 azaldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İYİ Parti’ye tarihten bir ibret dersi
    Cevher İLHAN

    VAZİYET: İktidarın İsrail “ilgisi”
    Risale-i Nur'dan

    Sureten adalet içinde müthiş günahlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâya görünmezlik pelerini
    Mehmet ÇETİN

    Ne olacak benim hâlim?
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluk formülünü nerede arıyoruz?
    İbrahim Günaydın

    Konuşmayan hayvanlar hakkında Allah’tan korkunuz
    Süleyman ALIÇ

    Ya bizim kaç gayemiz var?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.