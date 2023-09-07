Filistinli mülteciler yoksullukla mücadele ediyor

BM GENEL KOMİSERİ PHİLİPPE LAZZARİNİ, FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERİN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN ACİLEN 190 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 190 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyledi. Arap Birliği’nin 160. Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de Arap Birliği Genel Merkezi’nde başladı. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini de toplantının açılışında konuştu. UNRWA’dan yayımlanan yazılı açıklamaya göre Lazzarini, Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarının bu yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi amacıyla acilen 190 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. AA

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.