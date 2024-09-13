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13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

“Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

13 Eylül 2024, Cuma 18:25
İsrailli eski istihbarat servisi başkanı Ami Ayalon, “Filistinli olsaydım topraklarımı çalanlarla savaşırdım” dedi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet’in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, “Filistinli olarak doğmuş olsaydım topraklarını çalmaya çalışanlarla savaşacağını” söyledi. İsrail’in Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Ayalon, Filistinliler hakkında “Onlar topraklarını kaybetti. Bu yüzden insanlar bana Filistinli olsaydım ne olurdu diye sorduğunda şunu derim: Birisi gelip benim toprağımı çalarsa, onunla sonuna kadar savaşırım.” ifadelerini kullandı. Ayalon, Filistinlilerin kendilerini bir halk olarak gördüğünü, İsraillilerin ise Filistinlilerin bazılarının iyi, bazılarının da kötü olduğu yönünde yanılgıya kapıldığını söyledi. Eski istihbarat yetkilisi şunları kaydetti: “Biz Filistinlilere geçim kaynağı ve çocuklarına yemek sağlandığında sorunun kalmayacağına inanıyoruz. Onlar yemek değil, öldürmek istiyorlar. Onlar (Filistinliler) bizim önerdiğimiz şeyi istemiyor, onlar için önemli olan Filistin devletinin kurulması.” İsrail’in aynı zamanda cesaret ödülü alan komutanlarından olan Ayalon, mart ayında ABD’nin ABC News kanalına verdiği röportajda da “Filistinli olsaydım özgürlüğüm için İsrail’e karşı savaşırdım.” demişti. 

BAŞARISIZ OLDU, İSTİFA ETTİ

İsrail’de siber, dijital istihbarat toplamak ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200’ün başında bulunan Tuğgeneral Yossi Shariel, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırılara karşı “başarısızlığını” gerekçe göstererek istifa etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Tuğgeneral Shariel’in istifasına ilişkin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tuğgeneral Shlomi Binder’i bilgilendirdiği aktarıldı. İsrail ordu radyosu tarafından yayımlanan istifa mektubunda, “7 Ekim sabahı saat 06.29’da görevimde başarısız oldum.” ifadesini kullandı. KAN’ın haberine göre, Shariel’in istifasına ilişkin İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Birim 8200’ün başındaki Shariel’in bugün komutanlarına ve maiyetindekilere emekliye ayrılmak istediğine ilişkin bilgi verdiği, yakın gelecekte görevini bırakacağı aktarıldı. 

AA

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