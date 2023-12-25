Filistinli Papaz: Bu bir soykırım

Papaz Munzir İshak, Filistinlilerin her zaman olduğu gibi ayağa kalkacağını ancak bu suça ortak olanların soykırımdan sonra gelecek özürlerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Filistinli Papaz Munzir İshak, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu belirterek, Filistinlilerin her zaman olduğu gibi ayağa kalkacağını ancak bu suça ortak olanların soykırımdan sonra gelecek özürlerini kabul etmeyeceklerini söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentindeki Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz İshak, Noel münasebetiyle düzenlenen ayinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına “İsa (Peygamber) enkaz altında” diyerek başlayan İshak, kızgın ve kırgın olduklarını, Noel nedeniyle sevinmek yerine yas tuttuklarını dile getirdi. İshak, Gazze’de 20 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, binlercesinin de hala enkaz altında olduğunu ve 9 bine yakın çocuğun da en vahşi şekillerde katledildiğini vurguladı. 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği ve yüz binlerce evin de yıkıldığını kaydeden İshak, “Bildiğimiz Gazze artık yok. Bu bir ortadan kaldırma. Bu bir soykırım. Dünya izliyor. Kiliseler izliyor. Gazze halkı kendi idamlarının canlı görüntülerini gönderiyor.” diye konuştu. AA

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