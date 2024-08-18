Filistinli sivilleri koruyun

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) “Filistinli sivilleri koruma ve İsrail’in Filistinli sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurma” çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail’in ihlalleri, aşırılık yanlısı hükümetin soykırımı sürdürmesine kılıf sağlayan Washington ve Batı başkentlerinin desteğiyle devam ediyor.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: SİVİLLER HEDEF ALINIYOR “İşgal ordusu, ailelere yönelik menfur katliamların yanı sıra Gazze Şeridi’nin bombalar altındaki çeşitli bölgeleri için tehcir talimatları çıkararak silahsız sivilleri hedef alıyor. Son olarak çoğu çocuk 16 kişiden oluşan bir ailenin de olduğu onlarca kişiyi öldürdü.” İsrail’in toplu cezalandırma ve etnik temizliğin en çirkin biçimlerinden biri olarak, 10 aydır sivilleri doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve BM’ye “sessizliği bırakmaları, Filistinli sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmeleri, İsrail’in sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurmak ve bu suçların işlenmesinden sorumlu tutmak için çalışmaları” çağrısında bulunuldu. AA

Okunma Sayısı: 54

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.