Filistinliler, Batı Şeria’da topraklarına el koymaya izin vermedi

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’da topraklarına el koymaya çalışan Yahudi yerleşimcilere izin vermedi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki gösterdi. Selfit Belediye Başkanı Abdulkerim Zubeydi yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Er-Ras bölgesinde 50 dönümlük bir araziye el koymaya çalıştığını ancak Filistinli grupların çağrısı üzerine bölgeye gelen Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin hafriyat malzemelerini ateşe verdiğini belirtti. Uluslar arası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

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