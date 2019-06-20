Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, "Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler, dilenci de değildir. Kudüs de dahil olmak üzere Filistin davası bir halkın kendi toprakları üzerinde onurlu bir yaşam ve bağımsızlık davasıdır." dedi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fâdi El-Hedmi, Filistinli taraflara rağmen ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin "Filistinliler dilenci değildir." dedi.

Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "Bahreyn Çalıştayı ölü doğdu. Yani biz dediğimiz için öyle değil, bakın asıl oyuncular olan Filistinliler yok bu çalıştayda. Gerçek Filistinli iş adamları da yok. Dolayısıyla hazır bulunmayan bir taraf için plan yapılması mantıklı mı?" ifadelerini kullandı.

Çalıştayı komediye benzeten Hedmi, "İlgili taraf çalıştayda bulunmuyor. Dolayısıyla sadece gülünç bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bunun bir karşılığının olacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Filistinlilerin özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Hedmi, şunları söyledi:

"Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler, dilenci de değildir. Kudüs de dahil olmak üzere Filistin davası bir halkın kendi toprakları üzerinde onurlu bir yaşam ve bağımsızlık davasıdır. İşte Filistin davasının özü budur."

Hedmi, Filistin davasının hem Batı hem Arap hem de İslam dünyası için tartışmasız meşru bir dava olduğunun altını çizdi.