İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyine saldırı tehdidinde bulunarak Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi’nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve “yasak bölgelerin” kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı. Haritaya göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile İbadurrahman ve El-Kerame bölgelerindeki 975, 979, 980, 982 ve 983 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin güneyde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine doğru gitmeleri çağrısında bulundu. Adraee, “İsrail’e roket fırlatıldığını iddia ettiği her bölgeye saldırılacağını” belirterek, ordunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

AA

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