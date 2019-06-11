"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Filistinlilerden birlik çağrısı

11 Haziran 2019, Salı 00:25
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki fraksiyonların temsilcileri, Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele çağrısı yaptı. KÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, “El-Bire Belediye Başkanlığındaki toplantı, Filistin halkının haklarını yok etmeyi hedefleyen ABD ve İsrail’in plan ve uygulamalarına karşı toplumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin bir program oluşturma amacıyla düzenlenmiştir.” dedi. Ebu Yusuf, FKÖ bünyesindeki fraksiyonların temsilcilerinin, Filistinli STK’lara, bağımsız kanaat önderlerine Filistin kentlerinde, mülteci kamplarında ve diasporada Yüzyılın Anlaşması ile mücadele çerçevesinde faaliyetler düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirterek, faaliyetlerin sadece şehir merkezlerinde olmayacağını, aynı zamanda İsrail askerleriyle temas noktalarında protesto gösterileri şeklinde de gerçekleşeceğini söyledi. 

Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Almanya’dan Filistin’e destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) destek vermeye devam edeceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ürdün’ün başkenti Amman’a yaptığı ziyaret çerçevesinde, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Alman Bakan UNRWA’nın desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin burayı desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Maas, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasını da ele aldıklarını belirterek, “Bu konuda hemfikiriz. Ürdün’ün bu konudaki değerlendirmesine güveniyoruz ve iki devletli çözüm, tek çözüm.” değerlendirmesinde bulundu. Ürdünlü Bakan Safedi de iki ülke arasındaki iş birliğinin günden güne pekiştiğini ve bölgedeki sorunların çözümünde ortak çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Filistin meselesinin, görüşmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Safedi, “Ürdün ve Almanya olarak, iki devletli çözümün, anlaşmazlığı sona erdirmenin yolu olduğu konusunda mutabıkız.” diye konuştu. Safedi, ülkesinin kalıcı ve kapsamlı barış istediğini; bunu başarmak için işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.  Amman - aa 

AA

Etiketler: filistin
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acı gerçekler seçimden sonra

    Filistin’de görmeniz gereken 9 yer

    Yeni iş kültüründe kâğıt olmayacak

    Şifa kaynağı: Kefir

    YKS’ye 5 gün kala uzmanlardan uyarılar

    Nefret söylemine karşı #Buradayım

    İmar Barışıyla arazi işgali

    Tavuk üretimi azalıyor fiyatlar artıyor

    Yol yapan işçilere terör saldırısı: 2 şehit

    Tatil bitti ekonomi ısınıyor

    Sırada İzlanda var

    Seçim stratejisi değişiyor: Erdoğan sahaya inmeyecek

    İdlib'de 20 sivil daha öldü

    ABD'de helikopter gökdelene çarptı

    68 yıl sonra düzeltildi

    'Yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur'

    Japonya, F-35'in düşüş sebebini açıkladı

    İsrail bir sağlık görevlisini daha şehit etti

    Şehit Onbaşı Halil Kurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu (!) ve YSK skandalları
    Genel

    Acı gerçekler seçimden sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval ayında yıl orucu
    Atilla YILMAZ

    M. Kemal’in teklifini neden kabul etmedin?
    Genel

    YKS’ye 5 gün kala uzmanlardan uyarılar
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönmeyelim?
    Kübra ÖRNEK

    Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî
    Genel

    İmar Barışıyla arazi işgali
    Faruk ÇAKIR

    AB kapısı nasıl açılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.