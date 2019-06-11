Filistinlilerden birlik çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki fraksiyonların temsilcileri, Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele çağrısı yaptı. KÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, “El-Bire Belediye Başkanlığındaki toplantı, Filistin halkının haklarını yok etmeyi hedefleyen ABD ve İsrail’in plan ve uygulamalarına karşı toplumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin bir program oluşturma amacıyla düzenlenmiştir.” dedi. Ebu Yusuf, FKÖ bünyesindeki fraksiyonların temsilcilerinin, Filistinli STK’lara, bağımsız kanaat önderlerine Filistin kentlerinde, mülteci kamplarında ve diasporada Yüzyılın Anlaşması ile mücadele çerçevesinde faaliyetler düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirterek, faaliyetlerin sadece şehir merkezlerinde olmayacağını, aynı zamanda İsrail askerleriyle temas noktalarında protesto gösterileri şeklinde de gerçekleşeceğini söyledi.

Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Almanya’dan Filistin’e destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) destek vermeye devam edeceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ürdün’ün başkenti Amman’a yaptığı ziyaret çerçevesinde, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Alman Bakan UNRWA’nın desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin burayı desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Maas, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasını da ele aldıklarını belirterek, “Bu konuda hemfikiriz. Ürdün’ün bu konudaki değerlendirmesine güveniyoruz ve iki devletli çözüm, tek çözüm.” değerlendirmesinde bulundu. Ürdünlü Bakan Safedi de iki ülke arasındaki iş birliğinin günden güne pekiştiğini ve bölgedeki sorunların çözümünde ortak çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Filistin meselesinin, görüşmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Safedi, “Ürdün ve Almanya olarak, iki devletli çözümün, anlaşmazlığı sona erdirmenin yolu olduğu konusunda mutabıkız.” diye konuştu. Safedi, ülkesinin kalıcı ve kapsamlı barış istediğini; bunu başarmak için işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi. Amman - aa