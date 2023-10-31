Filistinlilere yardım eli uzatın

Mısır’ın köklü üniversitelerinden El-Ezher Kurumu, Gazze’de masum sivillerin “vahşice” katledildiğini belirterek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin’e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı.

El-Ezher Kurumu, sosyal medya hesabı Facebook’tan “Allah’ın selamı gurur ve azmin simgesi olan masum Gazze halkı ve Filistin direniş gücünün üzerine olsun.” ifadeleriyle başlayarak açıklama yayımladı. Hastanelerin bombalandığı, cami ve kiliselerin yıkıldığı, masum sivil, çocuk, kadın ve gazetecilerin vahşice öldürüldüğü belirtilen açıklamada, “İnsani ve ahlaki değerlerden yoksun, Allah’ın kalplerinden rahmetini söküp aldığı terör ordusunun ateşine çıplak göğsü ve cılız bedeniyle karşı koyanlara selam olsun.” ifadeleri kullanıldı. Gazze halkının cesaretinden övgüyle söz edilen açıklamada, “Selam olsun sizlere ey kahramanlar. Siz ki savaş gemileri ve füzelere Allah’a olan imanınızla korkmadan karşı koyuyorsunuz.” ifadelerine yer verildi. Ezher Kurumu ayrıca, tüm Arap ve İslam ülkelerini Filistin’e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı. Kahire - aa

***

Can kaybı 8 bini aştı

İsrail’in saldırılarında Gazze Şeridi’ndeki can kaybı artıyor. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’deki saldırılarından bu yana Filistin bölgelerinde 8 bin 306 kişinin öldüğünü, ölenlerin 3 bin 457’sinin çocuk olduğunu belirtti.

Fransız haber ajansı AFP’nin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail tankları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin kenar bölgelerine girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde 600’den fazla hedefin vurulduğu belirtildi. Haber Merkezi

***

Gazze’de hastanelerin korunması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze’de hastanelerin bombalanmasına karşı olduğu belirtilerek, hastanelerin korunması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, “Sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere hafta sonu Gazze’de Kudüs, Şifa ve Endonezya hastaneleri vuruldu. Biraz önce de Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin hedef alındığı haberi geldi. BM Genel Sekreteri’nin hastanelerin bombalanmasına tepkisi nedir?” sorusuna cevaben Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un çatışma bölgesinde hastanelerin boşaltılmasının hastalara zarar vermeden gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladığını, Genel Sekreter’in de bu sözlerin arkasında olduğunu kaydetti. “Genel Sekreter hastanelerin vurulmasına karşı. Hastanelerin korunması gerekiyor.” diyen Dujarric, hastanelerin çatışma için kullanılamayacağını, hastanelerdeki kişilerin korunması gerektiğini ifade etti. New York - aa

***

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail hastaneleri tehdit ediyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin kentlerine düzenlediği baskınlarla, hastane ve hastaları tehdit ettiğini bildirdi. Bakan Keyle, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da Filistin kentlerine baskınlar düzenleyerek hastane ve muhitlerine ateş açtığını belirtti. Keyle, İsrail güçlerinin böylece hastanelerdeki hastaları hem korkuttuğu hem de hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı. Ramallah - aa