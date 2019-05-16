''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

ABD’nin New York kentinde Filistin yanlısı dini ve sivil toplum örgütleri, Nekbe’nin 71. yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

ABD’nin New York kentinde Nekbe günü (Büyük Felaket) dolayısıyla İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.

BM İsrail Daimi Temsilciliği ve İsrail'in New York Başkonsolosluğu binası önünde toplanan Filistin yanlısı dini ve sivil toplum örgütleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Nekbe’nin 71. yıl dönümünü andı, İsrail’in baskı ve işgal politikalarını protesto etti.

Hıristiyan ve Yahudi gruplardan oluşan göstericiler ellerinde "İsrail’in Filistin halkı üzerindeki baskı ve işgallerine son", "Nekbe günü eylemi", "Unutma, Diren, Geri dön", "Sessiz kalmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Neturei Karta International’dan Haham Yisroel Dovid Weiss, "Nekbe, dinimizin adı kullanılarak Siyonistler tarafından gerçekleştirilmiş inanılmaz bir suç, büyük bir trajedi. Göçe zorlanmış ve şu an işgal ve baskı altındaki Filistinlilerin acılarını paylaşmak ve onların dönüş hakkını savunmak için buradayız." diye konuştu.

Papaz Jeffrey Geary de geçen yıl Filistin'i ziyaret ettiğini ve işgal altındaki yaşamın zorluğunu gördüğü için gösteriye katıldığını belirterek, "İşgalin sonlandırılması çağrılarına tanıklık etmek için geldim." dedi.

Barış için Yahudi Sesi, Hıristiyan Kiliseleri Koalisyonu, Uluslararası Neturei Karta'nın da aralarında bulunduğu dini ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen gösterinin sonunda dua edildi, Nekbe günü dolayısıyla İsrail’in baskı, işgal ve ayrımcı politikalarına karşı Filistinlilerle dayanışma çağrısında bulunuldu.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.