Filistinlilerin hakları verilmeden barış sağlanamaz

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistinlilerin meşru hakları verilmeden güvenlik ve barışın sağlanamayacağını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetini kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu’nun, Filistinlilere kendilerini yönetme yetkisinin “şartlı” verilebileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Ebu Rudeyne, Filistinlilerin meşru hakları verilmeden güvenlik ve barışın sağlanamayacağını belirterek, “ilhak siyaseti, ırk ayrımcılığı siyaseti ve İsrail’in Filistin halkına saldırıları devam ederken barışın gerçekleşemeyeceğini” vurguladı. AA

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