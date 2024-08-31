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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

"Filistinlilerin sessizce ölmelerini istiyorlar"

31 Ağustos 2024, Cumartesi 11:59
El Halil merkezli "Yerleşimlere Karşı Gençlik" grubu kurucusu Filistinli aktivist Issa Amro, İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı protesto yapmanın imkansız hale geldiğini belirterek "7 Ekim'den (2023) sonra artık barışçıl protesto yapamıyoruz." dedi.

İsrailli yetkililer tarafından defalarca tutuklanan ve kötü muamelelere maruz kalan Amro, çekimleri TRT World ekipleri tarafından, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeselinin Atlas Sineması'nda yapılan galası öncesinde Filistinlilerin hakları için devam eden mücadelelerini anlattı.

Filistin davasına verdiği kararlı destekten ötürü Türkiye'ye şükranlarını ifade eden Amro, belgesellerin anlatı kontrolü mücadelesinde oynadığı önemli role işaret etti.

Amro, İsrail'in kendisini demokratik göstermesine karşı çıkmanın önemli olduğunun altını çizerek “Bu belgesel, bence İsrail işgalini dünyadaki herkese duyurmak için bir araç." diye konuştu.

Filistinli aktivist Amro, "Kutsal İşgal" gibi belgesellerin İsrail hükümeti tarafından sıklıkla yayılan yanıltıcı anlatıları ortadan kaldırmak için gerçek delilleri kullanarak İsrail işgali ve apartheid'ın arkasındaki gerçeği ortaya koymada güçlü araçlar olarak hizmet ettiğini vurguladı.

"Biz Filistinliler asla vazgeçmeyiz"

Kurucusu olduğu "Yerleşimlere Karşı Gençlik" grubunun Filistin direnişinde aktif bir güç olmaya devam ettiğine işaret eden Amro, tutuklamalar ve devam eden tehditler de dahil olmak üzere, aktivistlik konusunda ödediği kişisel bedellere rağmen bu yöndeki kararlığını koruduğunu vurguladı.

Amro, "Biz Filistinliler asla vazgeçmeyiz ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist Amro, grubun Filistinlileri ve destekçilerini işgale karşı birleştirmek için şiddetsiz direnişi, yasal aktivizmi ve küresel kampanyaları sürdürdüğünü ve Filistin toplumunu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

"Batı Şeria'da Filistinlilere karşı duyurulmamış bir savaş var"

İsrail'in hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da uyguladığı şiddete dikkati çeken Amro, 7 Ekim 2023'ten önce ve sonra defalarca tutuklandığını anlattı.

Amro, "Gazze'deki Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım savaşı var ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik de gizli, duyurulmamış bir savaş var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçırılma, gözaltına alınma ve işkence görme de dahil olmak üzere, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı acımasız koşulları ayrıntılı biçimde anlatan Amro, bu zorluklara rağmen direnme kararlılığını dile getirdi.

Amro, "Filistinlilerin sessizce ölmelerini istiyorlar ama biz bunu reddediyoruz ve pes etmeyeceğiz." dedi.

Filistinli aktivist, "Özgürlüğümüzü, adaletimizi ve eşitliğimizi elde edene ve İsrail'i işgalden ve apartheid'dan sorumlu tutana kadar savaşmaya, direnmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Filistinli protestocuları vuruyorlar"

Amro, Batı Şeria'da İsrail'in yoğunlaştırdığı baskılar karşısında Filistinlilerin direniş stratejilerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsrail'in baskıları altında barışçıl protestoların neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çeken Amro, "7 Ekim'den sonra artık barışçıl protesto yapamıyoruz. Filistinli protestocuları vuruyorlar. Onları öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Amro, bu nedenle odak noktalarının insan hakları ihlallerini belgelemeye, fon ve Filistinli ailelerin topraklarında kalabilmelerini sağlamaya kaydırdıklarını belirterek "Şu anda Filistinliler olarak gerçek bir varoluş mücadelesi içindeyiz. Bizim varoluşumuz, direniştir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Filistinlilerin sesini kesmek ve onları dünyadan izole etmek istediğini kaydeden Amro, "Bu topraklardaki varlığımız, sıcak noktalardaki varlığımız, topraklarımızdaki varlığımız bugünlerde ana hedefimizdir." dedi.

"Adınızı tarihteki kara listeye yazıyorsunuz"

Amro, İsrail'i destekleyenleri duruşlarını yeniden gözden geçirmeye çağırarak "İsrail'i destekleyenler 'apartheid'ı destekliyor' demektir. İşgali destekliyorsunuz ve adınızı tarihteki kara listeye yazıyorsunuz." mesajını paylaştı.

Filistinli aktivist, İsrail destekçilerini sahadaki gerçekler konusunda kendilerini eğitmeye ve işgal, apartheid ve ırkçılığın sürdürülmesindeki rollerinin farkına varmaya çağırdı.

Amro, belgesellerin küresel izleyiciye gerçeği göstermedeki önemini bir kez daha hatırlatarak insanları, İsrail işgalinin gerçekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çağırdı.

AA

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