Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler, şehirdeki ‘Arap sakinler’ ve ‘İsrail vatandaşı olmayanlar’ olarak tanımlandı.

Reuters’deki habere göre Bakanlığın 2018 raporunda, Doğu Kudüs’te yaşayan Araplar, ‘Filistinli vatandaşlar’ olarak nitelendirilmişti. Doğu Kudüs’te 340 binin üzerinde Filistinli Arap nüfus yaşıyor. Filistinliler, İsrail’in 1967’de işgal ettiği şehrin doğu kısmının gelecekteki Filistin’in başşehri olduğunu belirtiyor. Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin İsrail makamlarınca verilen oturma izinleri bulunuyor. Ancak çok azı İsrail vatandaşlığına sahip. Kudüs’te ayrıca 500 binin üzerinde İsrailli yaşıyor. Filistin tarafı, ABD raporundaki değişikliğe tepki gösterdi.

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