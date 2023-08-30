Finlandiya’da dijital pasaport dönemi

Finlandiya Sınır Muhafızları, dünyada ilk kez Finlerin dijital seyahat belgeleriyle yolculuk yapmayı deneyimleyebileceklerini duyurdu.

Finlandiya Sınır Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada uygulamanın detaylarına yer verildi. Buna göre, Finlandiyalı şirket Finnair ile Londra, Manchester ve Edinburgh’a yolculuk yapacak vatandaşlar, dijital seyahat belgelerini test edebilecek. Bu, yolcuların uzun süre beklemek zorunda kalmadan kontrollerden daha hızlı geçme şansına sahip olacakları anlamına geliyor. Açıklamada, “Finlandiya Sınır Muhafızları, Finnair’in Birleşik Krallık uçuşlarındaki yolcuları, 28 Ağustos’tan tarihinden itibaren Helsinki-Vantaa Havalimanı’ndaki sınır kontrolünde dijital seyahat belgelerini teste davet ediyor” ifadelerine yer verildi. AA

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