Finlandiya’da provokasyona geçit yok

Finlandiya polisi, kamuya açık alanlarda Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez Finlandiya basınının, ülkede faaliyet gösteren STT haber ajansına dayandırdığı habere göre, Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını “cezalandırılabilir suç” olarak değerlendirecek. Buna göre, kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, “Kur’an-ı Kerim’in yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir.” ifadelerini kullandı. AA

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