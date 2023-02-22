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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Finlandiya'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

22 Şubat 2023, Çarşamba 18:08
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Finlandiya'dan Türkiye'ye yardımlar Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği koordinasyonunda gönderilmeye devam ediliyor.

Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Finlandiya'nın Vanta, Pori ve Lahti şehirlerindeki Türk derneklere ait binalar yardım toplama merkezleri olarak belirlendi ve depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin malzeme listeleri vatandaşlara duyuruldu.

Bu kapsamda, vatandaşların yoğun desteğiyle toplanan ayni yardımlar bugüne kadar Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo seferleriyle ve Türk vatandaşlarının kendi olanaklarıyla temin ettikleri tırlarla kara yoluyla taşındı.

Bugüne kadar 1850 battaniye, 605 uyku tulumu, 64 yatak, 9 çadır, 75 ısıtıcı, 20 aydınlatma cihazı, 12 ton giyecek, 6 ton hijyen malzemesi ve 1 ton gıda Türk vatandaşları tarafından toplandı.

Finlandiya hükümeti de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye toplam 1 milyon avro insani yardım yapacağını açıkladı.

Finlandiya hükümeti tarafından ayrıca hibe edilen 300 kış koşullarına uygun, ısıtmalı ve her biri 10 kişilik büyük çadır 11 Şubat günü Türkiye'ye ulaştırıldı.

Ayrıca Finlandiya Kızılhaçı, 5 tır yardım malzemesini depremi müteakip peyderpey Türkiye'ye gönderdi. Bu kapsamdaki toplam yardım, aileler için 300 çadır, 4 bin 334 uyku matı, 3 bin 160 seyahat yatağı, 4 bin battaniye ve yer yatağı, 1500 döşek, 80 sahra yatağı ve 200 uyku tulumundan oluştu. Bu malzemenin masraflarının Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılandığı ifade edildi.

AA

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