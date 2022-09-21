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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

21 Eylül 2022, Çarşamba 00:33
ABD'nin güneyindeki ada ülkelerinde başlayan yeni bir kasırganın şiddetini artırarak ülkenin ana karasına doğru yaklaştığı, yakın zamanda şiddetinin kategori 4'e ulaşabileceği bildirildi.

Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamalarda, Fiona ismi verilen kasırganın Atlantik Okyanusu'ndaki Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko gibi ada devletlerinde milyonlarca insanın hayat koşullarına zarar vererek Turks and Caicos adalarına yöneldiği bilgileri paylaşıldı.

Kasırganın, etkili olduğu bölgede 1 milyon kişiyi susuz ve 3 milyondan fazla ada sakinini elektriksiz bıraktığı aktarılırken, aşırı yağışların etkili su baskınları oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

NHC'den yapılan son açıklamada, ”Uydu verileri, Windward Adaları'nın birkaç yüz mil doğusunda bulunan tropikal dalganın daha iyi organize olduğunu gösteriyor. Ek gelişme bekleniyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde tropikal bir depresyon oluşması öngörülüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada kategori 3 seviyesinde başlayan Fiona Kasırgası'nın şiddetini artırarak kategori 4 seviyesine ulaşabileceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün erken saatlerde, Fiona Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'nun Valisi Pedro Pierluisi ile telefonda görüşerek, federal yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaşacağı sözünü vermişti.

AA

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