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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

FKÖ: Yeni İsrail hükümeti barış için tehdittir

22 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail yönetimine uyarılarda bulundu.

Netanyahu - Gantz hükümetinin önünde iki seçenek olduğunu dile getiren Ureykat, “Yeni İsrail hükümetinin önünde iki seçenek var. Birincisi anlamlı bir barış sürecinin kapılarını açmak veya barış umudunu daha da tehlikeye atmak.” ifadelerine yer verdi. Ureykat, “İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs tehdidi altında bile uluslararası insan hakları hukuku kapsamında işgalci güç olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri reddediyor.” cümlesine yer verdi.  Ureykat, “İşgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme taahüddünde bulunan bir koalisyon hükümeti, Orta Doğu’daki güvenlik, barış ve istikrara yönelik tehdittir. İlhak, müzakere yoluyla çözümün sonu olur.” ifadesini kullandı.

AA

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