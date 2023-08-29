Florida'da olağanüstü hal kararı

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos 2023'ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşıldı. Açıklamada, "Başkanın bu kararı, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde oluşturduğu sıkıntı ve acıyı hafifletmek amacıyla tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve gerekli yardımları sağlama yetkisi veriyor." ifadelerine yer verildi. Olağanüstü hal kararının, Florida'nın fırtınadan en çok etkilenmesi muhtemel ilçelerinde, hayat kurtarma, mülkü, kamu sağlığını ve güvenliğini koruma, felaket tehdidini azaltma veya önlemeye çalışmada yardımcı olacağı belirtildi. Florida Valisi DeSantis seçim çalışmalarına ara verdi ABD'deki 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya dönüşme ihtimali olan fırtına nedeniyle seçim kampanyasına ara verdi. DeSantis, kampanya ekibi aracılığıyla paylaştığı duyuruda, eyalette yaklaşan felakete hazırlanmak için seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarını durdurduğunu belirtti. Idalia Fırtınası'nın 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor. AA

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