Fransa aşırı sıcaklara karşı ücretsiz su dağıttı

Fransa’da hükümetin kararıyla aşırı sıcaklar nedeniyle tren ve metro istasyonlarında ücretsiz su dağıtımına başlandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle Fransa’nın 49 bölgesinde kırmızının bir alt seviyesi turuncu alarm durumuna geçildi. Marsilya kentindeki Saint-Charles Garı’nı ziyaret eden Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi beklenen yüksek sıcaklara ilişkin tedbirleri açıkladı. Ülkenin demir yolu hattını işleten SNCF’ye mağduriyet yaşanmaması için klimaların, trenlerin ve rayların bakımlarını artırmaları talimatını verdiğini anlatan Beaune, tren ve metro istasyonları dahil birçok noktada ücretsiz su dağıttıklarını belirtti. AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.