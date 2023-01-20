"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Fransa'da 1 milyondan fazla kişi ''emeklilik'' reformunu protesto etti

20 Ocak 2023, Cuma 10:06
Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.

 

Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi.

Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yarıyıl tatili bugün başlıyor

    AB Konseyi Başkanı Michel: Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamaz

    ABD: Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyeceğiz

    ''Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz''

    Peru'da tansiyon düşmüyor: Protestocular en büyük 2. havaalanına zorla girmeye çalıştı

    Fransa'da 1 milyondan fazla kişi ''emeklilik'' reformunu protesto etti

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da

    28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek

    Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geldi

    “Çağ açan” fetih burada planlanmış

    Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u eledi

    Süt alarmla peynir dilimle

    Seçim kazanacağınız herhangi bir denklem kalmadı

    Bozdağ’a göre Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yokmuş

    Halk ekonomik gidişattan endişeli

    Milleti 28 Şubat aktörlerine mahkum ettiniz

    İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

    Brezilya'daki tarihi Kongre baskınıyla ilgili 140 kişi için süresiz gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 Mayıs: 1950’den 2023’e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takdir, tebrik, tevazu…
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbin ilhama mazhar olması
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı” boşa çıkarılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ERSOYLU

    Millet İttifakı ve DP
    İbrahim Aktaşcı

    Millî Şefin spesiyali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.