Fransa’da 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı - Geçen yıl 40 bin çocuk kayboldu

Kayıp çocuk bildirimlerinin yüzde 63’ü, 15 yaş üstü çocukların ebeveynleriyle anlaşamamalarından kaynaklı evlerini terk etmeleri nedeniyle yapıldı.

Fransa’da geçen yıl her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarının yapıldığı belirtildi. Droit d’Enfance (Çocuk Hakları) Derneği, Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bir rapor yayımladı. Rapora göre, ülkede 2022’de her 12 dakikada farklı nedenlerden kaynaklanan bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı. Fransa’da 2022’de 40 binden fazla çocuk “kayıp” olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9’unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu. Kayıp çocuk bildirimlerinin yüzde 63’ü, 15 yaş üstü çocukların ebeveynleriyle anlaşamamalarından kaynaklı evlerini terk etmeleri nedeniyle yapıldı. AA

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