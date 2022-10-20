"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa'da 12 nükleer santralde ''grev'' alarmı: Elektrik kesintisi gündemde!

20 Ekim 2022, Perşembe 14:59
Fransa'da çalışanların maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ülkedeki 18 nükleer santralden 12'si hizmet veremiyor.

Liberation gazetesinin haberine göre, Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF kışın elektrik kesintisine gitme durumuyla karşı karşıya kaldı.

 

İki haftadır süren nükleer santral grevlerine Ardennes kentindeki Chooz-B nükleer santrali çalışanları da dahil oldu. Böylece ülkedeki 18 nükleer santralin 12'sinde grev devam ediyor.

Grevler nedeniyle de santrallerdeki enerji üretimi hayli düşük seviyelere indi. Bu durum ayrıca reaktörlerin bakımını da geciktiriyor.

Santrallerden sorumlu EDF ile işçi sendikaları arasında maaş artışına ilişkin görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı.

Nükleer reaktörlerin geç üretime başlaması durumunda kışın elektrik kesintisi riski bulunuyor.

Hidroelektrik santrali çalışanları da greve gitti

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, EDF'den üretimin durduğu veya bakımdaki reaktörlerin bir an önce hizmete sokulmasını talep etti.

Wargon, grevlerin bu takvimi geciktirdiğini, çözüm bulunmadığı takdirde kışın elektrik tedarikinde ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) tüm meslek gruplarını devam eden petrol rafinerisi grevlerine yönelik çağrısıyla ülkedeki 3 hidroelektrik santralindeki çalışanlar da greve gitti.

Ayrıca geri dönüşüm merkezi, ısıtma şebekesi çalışanlarının yanı sıra enerji sektöründeki şirketlerin bünyesindeki işçiler, sendikaların desteğiyle maaş artışı talebinde bulunuyor.

Bu sektörlerin de greve gitme riskinin olduğu belirtiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Altyapısı zarar gören Ukrayna'da zorunlu enerji tasarrufu kararı

    Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Fransa'da 12 nükleer santralde ''grev'' alarmı: Elektrik kesintisi gündemde!

    MSB'den kimyasal silah iddialarına sert tepki

    Endonezya'dan üzücü haber

    Amasra'da maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

    "Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık"

    Meteoroloji'den yurt geneline ''zirai don'' uyarısı

    Rus askeri tedarik şebekesine ABD'den yaptırım kararı

    İsrail'in son adımları Filistinlilere yönelik topyekun savaş ilanıdır

    AB yeniden enerji krizi gündemiyle toplanıyor

    'ABD ordusu zayıflıyor'

    Ghebreyesus: Kovid-19 "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edecek

    Trafik kazasında yaralanan Polis Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

    Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz

    Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı

    Batman'da gündem "kitap"tı

    Genç işsizlik ülkemizin en büyük meselesidir

    Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ideolojiden hep aynı tuzaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet ve günah ilişkisi
    Mikail YAPRAK

    Helâk olmayan ümmet ve iman cereyanı
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler tez gelsin
    Ahmet BATTAL

    RTÜK’ün tarafsızlık karnesi
    Risale-i Nur'dan

    Mes’uliyeti ve kusuru kadere havale etmek!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, “vekilleri” aradan çıkarmış
    Cevher İLHAN

    Kaderin istismarı…
    Genel

    Trafik kazasında yaralanan Polis Hızır Bekir Baybörü şehit oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.