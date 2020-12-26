Fransa'da 20 bin 262 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 20 bin 262 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin ölmesiyle can kaybı 62 bin 427'ye çıktı. Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı da 20 bin 262 artışla 2 milyon 547 bin 771'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 392 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 806 artışla 189 bin 445'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,4'e indi. AA

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