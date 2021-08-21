Fransa'da 22 bin 319 Kovid-19 vakası daha görüldü

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 22 bin 319 Kovid-19 vakasıyla, ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 579 bin 605'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 83 kişinin ölmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 264'e çıktı. Hastanelerde 2 bin 91'i yoğun bakımdaki 10 bin 515 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yoğun bakıma alınanların sayısı 214 oldu. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,3'e düştü. AA

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