Fransa’da 25’ten fazla dernek ve STK "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvudu

Fransa’da aralarında Greenpeace, Sherpa, Dünyanın Dostları gibi uluslararası örgütlerin de bulunduğu 25’ten fazla dernek ve sivil toplum kuruluşu, “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” olarak da bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının iptali için Danıştay'a başvurdu.

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