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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa'da 30 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılabilir

05 Ekim 2022, Çarşamba 13:00
Fransa'da, yeterli düzeyde aşı yapılmadığından son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısının çöpe atılma riskinin bulunduğu belirtildi.

Express dergisinin haberine göre, Yüksek Sağlık Kurulu (HAS), kullanım tarihleri sona erecek olan Kovid-19 aşılarının çöpe atılmaması için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

Kovid-19 aşışı olanların sayısının günlük 20 bin civarına düştüğü ülkede, hükümetin çabalarına rağmen 1,85 milyon şişesi Moderna, 1,7 milyon şişesi Pfizer marka 30 milyon dozdan fazla aşı son kullanma tarihleri yaklaşsa da hala yapılmadı.

HAS, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış ve Omicron varyantı için de geçerli bu Moderna ve Pfizer aşılarının bir an önce kullanılmasını tavsiye etti.

Kurul, Pfizer ve Moderna'nın ilk nesil Kovid-19 aşılarının bu kampanya sürecinde öncelikli olarak yapılmamasını istese de bivalan mRNA aşılarının gelişi ve onay süreci tamamlanana kadar bu aşılar yapılmaya devam edecek.

Diğer yandan Pfizer Fransa Aşı Direktörü David Lepoittevin, kullanım süresinin bitimi yaklaşan aşıların çöpe gitmemesi için düşük aşı oranına sahip ülkelere bağışlanmasını önerdi.

İsviçre kullanım tarihleri sona eren 294 milyon avro değerindeki 10,3 milyon doz Kovid-19 aşısını yakın zamanda yok etmişti.

AA

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