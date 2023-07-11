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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Fransa'da 7 vilayette "turuncu" alarm

11 Temmuz 2023, Salı 12:12
Fransa'da artan yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Fransız Meteoroloji İdaresi açıklamasında, artan hava sıcaklığı nedeniyle 7 vilayette "turuncu", 25 vilayette "sarı" alarm verildiği belirtildi.

Sıcaklığın, ülkenin güneyindeki Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 37 ila 40 derece, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 35 ila 38 derece arasında değişeceği bildirildi.

Gece ise havaların bu bölgelerde ve Akdeniz'e yakın yerlerde 20 santigrat derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Özellikle Lyon civarı ve güneydoğu bölgesini daha fazla etkileyen sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği ifade edildi.

AA

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