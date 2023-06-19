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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Fransa’da Anayasa değişikliği çağrısı

19 Haziran 2023, Pazartesi 17:00
Fransa’da Ulusal Meclis eski Başkanı Richard Ferrand, Cumhurbaşkanlığı dönem sınırlamaları gibi yürürlükteki düzenlemeleri eleştirerek, bunun “halk egemenliğinin özgürce ifade edilmesine engel teşkil ettiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. 2022’de ikinci kez seçilen Macron, Anayasa’ya göre bir daha cumhurbaşkanlığına aday olamıyor. Anayasa değişikliği çağrısında bulunan eski Meclis Başkanı Richard Ferrand’ın Macron’a yakın olması ülkede tartışmaya yol açtı.

Haber Merkezi

 

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