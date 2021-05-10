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10 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fransa'da askerlerden ikinci 'iç savaş' uyarısı

10 Mayıs 2021, Pazartesi 12:10
Fransa'da her rütbeden askerlerin bulunduğu grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, "ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı" uyarasında bulundu.

Macron'a 'Fransa'da iç savaş çıkabilir' uyarısı!
Macron'a 'Fransa'da iç savaş çıkabilir' uyarısı!

 

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere hitaben yayımlanan bildiride, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunuldu.

"Görevde olan her rütbeden askerlerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendilerini ifade edemediği ancak sessiz kalmalarının da imkansız olduğu" ifade edilen bildiride, "Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları görev arkadaşlarını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve "terk edilmiş banliyöleri" gördükleri aktarılarak, "Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa hiçbir şey ifade etmiyor, alay, aşağılama ve hatta nefret konusundan başka bir şey değil." iddiasında bulunuldu.

Daha önceki bildiriye imza atan emekli generallerin haklı olduğu savunulan bildiride, "Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuya açık alanlarda ve kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa'ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz." denildi.

Bildiride, bunları söylemenin askerlerin işi olmadığı, ancak "profesyonel gözlemlerin" aktarıldığı dile getirildi.

Bunun başka ülkelerde de gözlemlendiği, kaos ile şiddetin oluşacağı ve bunun askerlerden değil "sivil ayaklanmadan" geleceği ileri sürülen bildiride, "Eğer iç savaş patlak verirse, ordu kendi topraklarında düzeni sağlar çünkü ondan istenecektir. Hiç kimse böylesine korkunç bir durumu isteyemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, yine, Fransa'da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Fransa Polis Sendikasından 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede, "İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı modele göre giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kontrol noktalarının oluşturulması" konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunuldu.

Daha önce de bildiri yayımlanmıştı

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler, yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

AA

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