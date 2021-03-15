Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısına yeniden protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen “ayrılıkçı” yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Ayrılıkçı Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde, Paris’in Republique Meydanı’nda toplanarak, “Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren” yasa tasarısına, Müslümanları hedef aldığı ve ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Eylemciler, “İslamofobiye dur” ve “Adalet yoksa barış da yok” sloganları attı ve tasarıyı eleştiren pankartlar taşıdı. 20 yıl önce İslam’ı seçen Fransız Virginie, yaptığı açıklamada, “Buradayım çünkü bu yasa tasarısı İslam karşıtı ve gereksiz bir yasa tasarısıdır. Birçok şey bana uygun değil.” dedi.

Macron sorunları gizliyor

Bu tasarının Müslüman kadınlara ve özellikle başörtüsü takan kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan Virginie, “(Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) Bu tasarıyla Müslümanlara karşı ayrımcılık yapmak ve ülkedeki sorunları gizlemek istiyor. Ülkede Müslümanlardan, başörtüsünden bahsediyoruz, gerçek sorunları konuşmuyoruz.” diye konuştu. Virginie, tasarının Müslümanların hayatını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Tasarı, Fransa’da ve birçok ülkede insan hakları savunucuları ve Müslümanların tepkisine neden oluyor.