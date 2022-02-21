"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Fransa'da bir pilotun adalet arayışı... "Namaz vakitlerine ve Ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

21 Şubat 2022, Pazartesi 23:00
Fransa'da, namaz kılması "radikalleşme" olarak görülerek mesleğini icra etmesi engellenen Air France pilotu, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu.

Le Parisien'in haberine göre, Fransa doğumlu olan ve gerçek ismi yerine Rachid olarak bahsedilen kişi, 2005 yılında havacılık sektöründe işe başladı.

Stajyer kabin görevlisi pozisyonundan pilotluğa kadar yükselen Rachid, 2018'e kadar bir süre Cezayir Havayolları (Air Algerie) bünyesinde çalıştı.

Rachid, 2018'de ise Air France'ın alt kuruluşu Hop bünyesine katılmasının ardından geçen yıl ana şirket Air France'a geçmek istedi.

Rachid'in 5 Ekim 2021'de ana şirkete geçme hakkını elde ettiğini öğrenmesinden kısa süre sonra Loire-Atlantique Valiliği ve Paris Emniyeti, 15 Ekim 2021'de radikalleştiği şüphesini gerekçe göstererek Rachid'in havalimanlarının tahditli sahalarına giriş iznini askıya aldı.

Pilotun mesleğini icra etmesini engelleyen kararda, Air Algerie mensubu ve "mutaassıp Müslüman" eski bir pilotla yakınlığı bulunan Rachid'in, "bu kişiyle arkadaş olduğu ve Cumhuriyet (Fransa) değerlerine aykırı inançları bulunduğu" öne sürüldü.

"Namaz vakitlerine ve Ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

Bu kararın kökeninde, istihbarat servislerinin gönderdiği, Rachid'in namaz vakitlerine ve ramazan oruçlarına "güvenlik kurallarına aykırı şekilde" büyük bir bağlılık gösterdiğine dair bilgilendirme notu ile Rachid'e güvenmeyen ve onunla uçmak istemeyen bir personelin tanıklığı olduğu belirtildi.

15 yıllık pilotluk kariyeri bulunan Rachid ise tüm suçlamaları reddederek kararı Montreuil İdari Mahkemesine taşıdı.

Mahkemenin dosyayı bugün incelemesi bekleniyor.

Rachid'in avukatı iddiaları yalanladı

Diğer yandan, Rachid'in avukatı Eric Moutet, valiliğin, "Hop şirketinin hava operasyonları direktöründen, hiçbir çalışanın Rachid ile çalışma talebinin olmadığına ilişkin bir notun gönderildiğine" dair verdiği bilginin gerçek olmadığını, direktör tarafından böyle bir not gönderilmediğini belirtti.

Moutet, karalama kampanyasına maruz bırakılan müvekkilinin mesleğini icra edemeyecek duruma getirilmek istendiğini vurgulayarak, Rachid'in iş arkadaşlarının pilotu saygılı, yetenekli ve profesyonel olarak tanımladığını, dosyadaki suçlamaların hiçbirinin somut delile dayanmadığını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını reddediyoruz

    ABD, Donetsk ve Lugansk ile ticari faaliyetleri yasaklıyor

    SP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ettik - Millet İttifakı milleti rahatlattı

    Metaverse’ye dikkat

    Sebze ve meyvede ‘zehir’ uyarısı

    Yeni Asya baskı ve cezalara rağmen aynı çizgide

    Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş: İyi ki varsın Yeni Asya

    DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: Umut yeşertmeyi hedefliyoruz

    Esnaf belini doğrultamayacak halde

    O zincir kırılmadan elektrik fiyatı düşmez

    NATO'dan Rusya'ya tepki: Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır

    AB en güçlü şekilde kınadı: Putin'in kararı uluslararası hukukun ihlalidir

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu

    Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Trudeau hükümeti mahkemeye verildi

    Fransa'da bir pilotun adalet arayışı... "Namaz vakitlerine ve Ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

    Tansiyon yükseliyor: Putin, Donetsk ve Lugansk'ı tanıdı

    İtalya'da yeniden Etna Yanardağı alarmı

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Ukrayna: Donbas'ta 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Gençleştirme modelleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl coşkusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya siyaset mi yapıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (2)
    Hasan GÜNEŞ

    Saadet Partisi ziyareti
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (5)
    Genel

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu
    Cevher İLHAN

    “Döviz istikrara kavuşmuş!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın doğum günü sorgulamaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.