Fransa'da bir Türk Kovid-19 sebebiyle öldü

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında öldü.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi öldü, vaka sayısı ise 423'e ulaştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı. AA

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