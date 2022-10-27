Fransa’da camiye saldırı tehdidine 8 ay hapis

Fransa’da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, haziranda yayınladığı videoda Lille Sud camisine saldırma tehdidinde bulunan 23 yaşındaki Jonathan Dhe hakim karşısına çıktı. Lille Ceza Mahkemesinde görülen davada, Dhe’ye 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca 3 yıl boyunca adli takip altında olması kararlaştırdığı sanığın camiye yaklaşmasını yasakladı. Dhe 5 yıl süreyle de üzerinde silah bulunduramayacak. Mahkeme, Dhe’nin, davanın sivil taraflarına 3 bin 800 avro ödemesine de hükmetti. Jonathan Dhe, Telegram’da yayınlanan videoda Lille Sud camisine saldırı tehdidinde bulunmuş, ilgili kurumlara şikayet edilmesinin ardından 23 Haziran’da gözaltına alınmıştı.
AA