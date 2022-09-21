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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Fransa'da fabrikalar kapanıyor'

21 Eylül 2022, Çarşamba 21:30
Fransız Le Monde gazetesi, ülkede yükselen enerji fiyatları karşısında fabrikaların ayakta duramayıp üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını yazdı.

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Gazetede yer alan "Enerji fiyatları artıyor, fabrikalar kapanıyor" başlıklı haberde küçük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin üretimlerini kısıtladıkları hatta bazen tamamen durdurdukları belirtilirken durumun giderek kötüleşeceği öngörüsüne yer verildi.

Haberde hükümetin açıkladığı enerji tasarruf tedbirleri ve çabalarının yükselen enerji fiyatları karşısında fabrikaların havlu atarak üretimlerine ara vermesiyle sonuçsuz kaldığına işaret edildi.

Fransız cam devi Duralex'in 5 ay boyunca üretim yapmayacağı hatırlatılan haberde, çelik üreticisi LME'nin 31 Aralık'tan itibaren kuzeydeki fabrikalarında üretimi durduracağına, ArcelorMittal'in üretimi yavaşlattığına ve Arc France'de üretimin yarı yarıya azaldığına dikkat çekildi.

Haberde kapanan ve üretimi kısıtlayan firmalar listesinin gitgide uzadığına vurgu yapıldı.

Nancy yakınındaki Custines'te Le Bronze-Alloys grubuna bağlı döküm şirketinin 16 Eylül'de kapama kararını duyurduğuna değinilen haberde, "Ayrıca çelik, cam, metal endüstrisi ile yoğun enerji tüketimine ihtiyaç duyan küçük ve büyük ölçekli on binlerce şirket kapanma tehdidiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Fransa Girişim ve Girişimciler Federasyonunun (FEEF) 22 bin üyesinin yüzde 42'sinin yıl sonu kazançlarının yüzde 30'dan fazla düşmesini bekledikleri ifade edilerek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Konfederasyonunun üyeleri arasında yaptığı anketlere dayanılarak 150 bin şirketin tehdit altında olduğunu tahmin ettiği aktarıldı.

Destek mekanizması karışık

Hükümetin şirketleri desteklemek için açıkladığı önlemlerin oldukça karmaşık ve kapsamının kısıtlı olduğu kaydedilen haberde, işletmelerin elektrikte tavan fiyat uygulaması istediği hatırlatıldı.

Haberde, Arc France'in siparişleri azaldığı halde doğal gaz faturasının 2022'de 75 milyon avroya ulaşarak geçen yılın 4 katına çıktığı ve önceden bir ürünün fiyatının yüzde 10'unu oluşturan gaz maliyetinin şimdi yüzde 40'ını ulaştırdığı örneği paylaşıldı.

Şirketin, birkaç hafta içinde 9 fırınından 4'ünü kapatmayı planladığı belirtilen haberde, firmanın 4 bin 900 çalışanından 1600'üne 2 gün kısmi işsizlik uygulayacağı ve bu kişilere maaşlarının yüzde 84'ünün ödeneceği, bunun yüzde 72'lik kısmını devlet öderken, yüzde 12'lik kısmını şirketin ödeyeceği belirtildi.

Haberde, bir diğer cam üreticisi Duralex'in de geçen yıl 2,5 milyon avro olan, bu yıl 12-13 milyon avroya ulaşan enerji faturası karşısında 1 Kasım'dan itibaren fırınını kapatacağı ve 5 ay boyunca üretimi durduracağı, ayrıca fabrikada çalışan 250 işçinin kısmı işsizlik statüsüne alınacağı ve maaşlarının yüzde 95'inin ödeneceği ifade edildi.

Duralex'te, enerji maliyetinin cironun yüzde 40'ına ulaşmasının sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.​​​​​​​

AA

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