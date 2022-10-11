"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fransa'da greve karşı "zorla çalıştırma" adımı

11 Ekim 2022, Salı 23:02
TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.

Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.

Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da greve karşı "zorla çalıştırma" adımı

    G7, Rusya'nın son saldırılarını kınadı: Ukrayna'ya her türlü desteğe devam edeceğiz

    ABD'de Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili önemli gelişme

    Osmaniye'deki deprem korkuttu - AFAD ve Bakan Koca'dan açıklama

    Devlet sesimizi duysun

    Eczacılar eylemde

    Süte 10 günde ikinci zam

    Akaryakıt fiyatları yine zirvede

    Cari açık 41 milyar dolara dayandı

    Rüşvette de ilk sıralardayız

    Hasta tutukluların hepsini bırakın

    Hiçbir siyasi görüşme istemedim

    Aegean Boat Report: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırması 'provokasyon'

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

    2022'deki yangınlarda 12 bin 210 hektar alan zarar gördü

    Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları tüm dünyayı tehdit ediyor

    Rutte'den Rusya'ya tepki: Bu bir misilleme değil, terördür

    ABD'de 14 havalimanının internet sitesine siber saldırı

    'Ukrayna'nın üçte biri ülkeyi terk etti'

    Libya: Doğu Akdeniz'den taviz vermeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gençler üzerine
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Cehennem içinde cennetler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cahit Tanyol’un anlattıkları (2)
    Raşit YÜCEL

    Ömer Nasuhi Bilmen
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu medenî çağda kızlarınızı diri diri gömmekten utanmıyor musunuz!
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğumuza namazı nasıl öğretelim?
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın siyasete bakışı
    Faruk ÇAKIR

    Nerde bizim tasarruf planımız?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Ekim’de İZKİTAP’ta buluşalım
    Havva Küçük KONUR

    Ruhta kalan izler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.