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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fransa’da gündem başörtüsü

25 Eylül 2019, Çarşamba 23:00
Fransa’da en büyük okul aile birliği federasyonu olan FCPE’nin seçim afişinde Müslüman bir anne ile kızının fotoğrafını kullanması ülkede tartışma başlattı.

Fransa’da olan Okul Aile Birliği Federasyonu seçimlerine bu yıl başörtüsü polemiği damgasını vurdu.

En büyük okul aile birliği federasyonu olan FCPE, seçim afişinde Müslüman bir anne ile kızının fotoğrafını kullanarak, “Evet, okul gezisine katılıyorum, peki ne var?” ifadesine yer verdi. Altında da, “Laiklik, okulda ayrım yapmaksızın tüm velilerin ağırlanmasıdır” ifadesi kullanıldı.  Amerikanınsesi.com’da geçen habere göre Kurulduğu 1947 tarihinden bu yana laikliğin en katı savunucularından olan FCPE’nin böyle bir afiş yayınlaması ülkede sert bir polemik başlattı. Millî Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, “Bu afiş büyük bir hata” diyerek, FCPE’den afişi geri çekmesini istedi. Sağ partiler de bu afişin yasalara ve kadın haklarına aykırı olduğu için geri çekilmesini istediler.

‘Biz dışlayan değil, kapsayan bir laiklik istiyoruz’

Afişe ilk tepki Millî Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’den geldi. Afişin “üzüntü verici olduğunu söyleyen Blanquer, “Bir tarih nosyonu olmalı. Bu federasyon, laiklik ilkesi üzerine kuruldu. Dolayısıyla bu yapılan son derece çelişkili. Sanırım onlar tarafından yapılan bir hata. Ümit ediyorum bu hatayı düzeltirler” dedi. Blanquer’in açıklamalarına ve sosyal medya üzerindeki tepkilere cevap veren FCPE eş başkanı Rodrigo Arenas, başörtülü annelerin çocuklarıyla okul gezilerine katılmalarının yasal olduğunu belirterek, “Biz dışlayan değil, kapsayan bir laiklik istiyoruz. Bağımsız bir kurumuz ve kimseden de ders almaya ihtiyacımız yok. Bugün bu anneler okullarda, idare konseylerinde görev alıyorlar, neden okul gezilerine katılamasınlar? “ dedi. FCPE Başkanı Rodrigo Arenas, Millî Eğitim Bakanı Blanquer’den sözlerini düzeltmesini istedi, Printemps Republicain kurucusu Laurent Bouvet hakkında ise suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Arenas, “Bouvet, Müslüman ailelere karşı nefret suçu işledi” dedi. Afişi savunan ender politikacılardan radikal sol La France Insoumise (LFI) milletvekili ve feminist Clementine Autain, bildiriyi desteklediğini, başörtülü annelerin de çocukları ile birlikte okul gezilerine katılabilmeleri gerektiğini söyledi. Autain, bu konuda uygulanan baskıların ters etki yapacağını ve kadınları daha fazla radikalleştireceği uyarısında da bulundu.

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